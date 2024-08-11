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16:01, 11 августа 2024Россия

Власти Курской области предупредили о фейковых призывах к эвакуации

Власти Курской области предупредили о рассылке фейков об эвакуации из региона

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правительство Курской области предупредило о рассылке фейковых сообщений об эвакуации из региона. В своем Telegram-канале власти региона назвали эти призывы дезинформацией.

«Украинские спецслужбы начали рассылку сообщений якобы от имени врио губернатора Курской области Алексея Смирнова. В них сообщается о начале эвакуации в регионе», — заявили в областном правительстве.

Там также отметили, что противник такими действиями планирует вызвать панику и парализовать трассы. Жителей региона призвали следить за оперативной информацией в Telegram-канале Смирнова и правительства Курской области.

11 августа в МЧС сообщили, что из приграничных районов Курской области за минувшие сутки эвакуировались более 8 тысяч человек. Отмечалось, что эвакуированные граждане размещаются в пунктах временного размещения не только в Курской области, но и в других регионах страны.

Перед этим в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться у нескольких населенных пунктов в Курской области. При этом Российская армия уничтожила четыре бронетранспортера, семь боевых бронированных машин и два автомобиля противника.

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