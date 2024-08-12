41-летняя Юлия Ковальчук показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук показала фигуру в откровенном виде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 41-летняя российская певица поделилась снимками, на которых запечатлела себя в бикини темно-красного цвета, оформленном тонкими завязками. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа и распустила волосы.

Многие поклонники не оценили внешний вид Ковальчук, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Детей нельзя показывать, а себя выкладывать почти голой можно. Где логика?», «Все классно, но для чего?», «Что в этом красивого? Кости, обтянутые кожей», «Фигура худая, но не идеальная», «Что с тобой происходит?» — возмущались они.

В то же время были и те фанаты, которые поддержали артистку. «Раздражающе хороша», «Идеальная Юлия», «Это законно иметь такие ноги? Восхищаюсь», «Невероятная красота», «Шикарная», — высказывались комментаторы.

Ранее в феврале Ковальчук похвасталась фигурой в бикини спустя семь месяцев после родов. Тогда певица позировала в зеркале в раздельном голубом купальнике, состоявшем из бюстгальтера с разрезом и плавок.