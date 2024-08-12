Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:41, 12 августа 2024Ценности

41-летняя Юлия Ковальчук показала фигуру в бикини и вызвала споры в сети

Фото: @juliakovalchuk

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Юлия Ковальчук показала фигуру в откровенном виде и вызвала споры в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 41-летняя российская певица поделилась снимками, на которых запечатлела себя в бикини темно-красного цвета, оформленном тонкими завязками. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость отказалась от макияжа и распустила волосы.

Многие поклонники не оценили внешний вид Ковальчук, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Детей нельзя показывать, а себя выкладывать почти голой можно. Где логика?», «Все классно, но для чего?», «Что в этом красивого? Кости, обтянутые кожей», «Фигура худая, но не идеальная», «Что с тобой происходит?» — возмущались они.

В то же время были и те фанаты, которые поддержали артистку. «Раздражающе хороша», «Идеальная Юлия», «Это законно иметь такие ноги? Восхищаюсь», «Невероятная красота», «Шикарная», — высказывались комментаторы.

Ранее в феврале Ковальчук похвасталась фигурой в бикини спустя семь месяцев после родов. Тогда певица позировала в зеркале в раздельном голубом купальнике, состоявшем из бюстгальтера с разрезом и плавок.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

      Трампу предрекли рекордную долю голосов от евреев

      Росгвардия и ФСБ изъяли экстремистскую литературу из тайника в ДНР

      В США заявили о страхе перед «российским возмездием» за Курскую область

      Раскрыты итоги столкновения российских военных и украинской ДРГ в Белгородской области

      65-летняя вдова Валентина Юдашкина отдохнула в бикини на яхте

      Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов

      Российского военного спас от осколка боеприпаса ВСУ лежащий возле груди телефон

      Минобороны России показало кадры удара «Ланцетом» по атакующей Курскую область технике ВСУ

      Путин высказался о готовности России к формированию новой системы безопасности в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше