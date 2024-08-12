45-летняя Елена Летучая снялась в откровенной спортивной форме

45-летняя ведущая Елена Летучая снялась в откровенном спортивном топе

Российская журналистка и телеведущая Елена Летучая снялась в откровенной спортивной форме. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя знаменитость позировала на фото в подчеркивающем грудь сиреневом топе с глубоким декольте и прозрачными вставками. Также она примерила легинсы аналогичного оттенка, продемонстрировав фигуру с разных сторон.

Ведущая уложила волосы в конский хвост и сделала маникюр и педикюр, нанеся на ногти красный лак. В качестве украшений она выбрала серьги-пусеты с прозрачными камнями и цепочку с кулоном в виде сердца.

Ранее в августе российская актриса театра и кино Наталья Рудова и телеведущая и блогерша Алена Водонаева спрыгнули с яхты в крошечных бикини во время отдыха в турецком Бодруме.