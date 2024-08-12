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16:05, 12 августа 2024Мир

Африканская страна понадеялась на увеличение числа российских инструкторов

Министр обороны Биро: ЦАР надеется на увеличение числа инструкторов из России

Фото: Luc Gnago / Reuters

Центральноафриканская Республика (ЦАР) надеется на увеличение числа российских инструкторов в стране. Об этом заявил министр обороны ЦАР Клод Рамо Биро, передает ТАСС.

«Было бы очень хорошо, если бы численность российских инструкторов увеличилась, потому что мэры удаленных регионов нашей страны мне звонят каждую неделю, требуя, чтобы количество русских, которые представлены в префектурах, было увеличено», — отметил министр.

По словам главы оборонного ведомства африканской страны, ЦАР намерена подписать с Россией соглашения в области ВТС на полях форума «Армия 2024». Власти республики заинтересованы в поставках российских вооружений, подчеркнул он.

Клод Рамо Биро добавил, что ЦАР позитивно оценивает вклад России в обеспечение безопасности государства. Он рассказал, что именно российские инструктора пришли на помощь в сложный период и смогли «радикально поменять ситуацию».

Ранее посол ЦАР в Москве Леон Додону-Пунагаза заявил, что страна заинтересована в размещении на своей территории российской военной базы. Он предположил, что на такой базе могло бы находиться от пяти до десяти тысяч российских солдат.

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      Лина Пивоварова
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