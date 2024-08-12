Баллон с аммиаком разгерметизировался на российском заводе

Баллон с аммиаком разгерметизировался на электромеханическом заводе в Бердске

Баллон с аммиаком разгерметизировался на электромеханическом заводе в Бердске Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По предварительным данным, ядовитое вещество выплеснулось на российском предприятии, когда сотрудники закрывали емкость в отдельном цеху. 150 человек пришлось эвакуировать.

В результате инцидента никто из персонала не пострадал.

Лаборанты предприятия замерили воздух — по их информации, никаких примесей нет. Так ли это в действительности, выяснят специалисты из Новосибирска, разузнал Mash Siberia.

Ранее сообщалось о пожаре на территории входящего в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) завода «НПО автоматики» в Екатеринбурге. Тогда произошло обрушение крыши. Сведений о пострадавших на российском заводе не поступало.