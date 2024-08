В США осудили Черного вдовца, который избавился от четырех жен. Кто он такой и почему считает себя жертвой?

Американский суд приговорил 69-летнего уроженца штата Невада Томаса Рэндольфа к 60 годам тюрьмы. Мужчину обвиняли в том, что он нанял киллера для расправы с женой, а после выполнения заказа покончил и с ним. Стоит отметить, что Рэндольф был женат шесть раз и только две его жены вышли из брака живыми. «Лента.ру» рассказывает историю мужчины, которого прозвали Черным вдовцом.

Весь день 8 мая 2008 года 57-летняя Шэрон Коссе и ее 54-летний муж Томас Рэндольф провели в Лас-Вегасе. Они гуляли по центру города, потом устроили романтический ужин в ресторане, а после этого собирались в кино. Однако Шэрон уговорила Рэндольфа поехать домой и поскорее забраться в постель.

Когда они подъехали к дому, она сразу пошла в дом, а муж остался, чтобы загнать машину в гараж. В этот момент прозвучал выстрел. Рэндольф вошел в дом и увидел жену на полу в луже крови, а затем на него бросился неизвестный в лыжной маске. Рэндольф разрядил в него обойму из пистолета и вызвал экстренные службы. По крайней мере именно такую версию вдовец выдал полиции.

Шэрон Коссе спасти не удалось, как и злоумышленника. Им оказался 38-летний Майкл Миллер — приятель супружеской пары, с которым они познакомились за месяц до случившегося и который выполнял для них мелкую работу по дому. При нем нашли пакет с одеждой, украшениями и ключами от дома.

Другое странное обстоятельство заключалось в том, что, согласно результатам баллистической экспертизы, в Миллера стреляли, когда он лежал на полу в гараже. Более того, соседи слышали стрельбу в 20:30, а звонок в полицию от Рэндольфа поступил в 20:44. Что происходило в это время?

До 2009 года безутешный вдовец оставался на свободе и успел получить 300 тысяч долларов страховки. Потом его арестовали. Расследование, суды и апелляции растянулись на долгие годы. В 2023 году Рэндольфа признали виновным в том, что он нанял Миллера в качестве киллера для жены, а потом избавился от него как от единственного свидетеля. В апреле Томасу Рэндольфу дали 60 лет тюрьмы, то есть фактически пожизненный срок.

Это могло быть совершенно типичной историей о том, как один родственник расправился с другим ради денег, если бы не одно но. Шэрон Коссе была уже четвертой женщиной, которая не пережила брака с Рэндольфом.

Впервые Томас Рэндольф женился в 1975 году, когда жил в штате Юта. По словам его избранницы Кэтрин Томас, тогда он вел жизнь в стиле «секс, наркотики, рок-н-ролл». Это очень контрастировало с консервативными устоями мормонского штата. Муж и жена прожили вместе семь лет, но брак их не был счастливым, хотя в нем и родились двое детей. Рэндольф никогда не скрывал, что был большим любителем женщин.

Дочь Рэндольфа Криста говорила, что он всегда был «баламутом, который делал и говорил неправильные вещи», но при этом оставался очень любящим и заботливым отцом.

Сразу же после развода с Кэти в 1983 году Рэндольф женился на Бекки Галт. В этом браке все пошло еще хуже. Двоюродные братья Бекки позже утверждали, что Рэндольф манипулировал ею, подсадил ее на наркотики и подвергал насилию.

Рэндольф получил 500 тысяч долларов по страховке жены, однако через год дело возобновили, а главным подозреваемым стал разбогатевший вдовец. Эрик Тарантино, который ранее работал с Рэндольфом, заявил, что тот пытался нанять его в качестве киллера, однако в последний момент отменил заказ.

К огромному удивлению общественности, Рэндольфа оправдали. Особенно странно это выглядело еще и потому, что в ходе следствия он пытался нанять некоего полицейского, чтобы заставить Тарантино замолчать навсегда.

Очень трудно не заметить сходства в историях покушения на Коссе и несостоявшегося покушения на Галт. В обоих случаях Рэндольф избавился от жен и получил крупные компенсации.

Кадр: The Back of the Archive / YouTube

Следующей женой Рэндольфа стала Гайна Аллмон. Они прожили вместе недолго, но этого хватило, чтобы ей было что сказать как свидетельнице обвинения по делу Коссе в 2000-х. В частности, Аллмон утверждала, что Рэндольф покушался на нее.

Она рассказала, что однажды он чистил дома пистолет, который якобы случайно выстрелил, а пуля чуть не попала ей в голову. Аллмон уверена, что это не было случайностью.

После очередного развода Рэндольф женился на некой Фрэнсис Томас и овдовел в 2004-м: причиной стала неудачная операция на сердце. Позже вдовец подал в суд на больницу за халатность и, помимо страховки жены, получил компенсацию.

Приятель вдовца Глен Моррисон сообщил присяжным во время процесса Коссе, что они с Рэндольфом разработали план, как избавиться от Томас. Все должно было случиться в трейлере в штате Индиана, а исполнителем должен был стать Моррисон.

Позже он отказался от затеи, так как боялся, что Рэндольф избавится и от него, как только он станет не нужен. Дети Томас заявили на суде, что уверены в причастности отчима к тому, что случилось с их матерью.

Самой загадочной женой Рэндольфа была некая Леона Стэплтон. Об этом браке и о самой женщине почти ничего неизвестно. По версии мужа, которую он выдал родным Стэплтон, она была больна раком и врачи ей помочь не смогли.

Черный вдовец, как прозвали Рэндольфа в СМИ за эти годы, не признался ни в одном преступлении. Осудить его смогли только по делу Коссе, да и то на основании косвенных улик и показаний свидетелей, а не твердых вещественных доказательств.

При этом он никогда не скрывал своей страсти к противоположному полу и не слишком праведной жизни.

Да, я изменял жене. Я продавал наркотики. Да, я заработал кучу денег на этом. Только вот это не делает из меня убийцу