Более 10 населенных пунктов в российском регионе остались без света

Губернатор Гладков: в Белгородской области 13 сел остались без света

Более 10 населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области остались без света. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Аварийное отключение электроэнергии произошло в 13 населенных пунктах. ЧП затронуло села Дорогощь, Мощеное, Дунайка, Пороз, Мокрая Орловка, Рождественка, Сподарюшино, Косилово, Смородино, Почаево, Дроновка, Санково и Замостье. По словам Гладкова, службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны России.

Ранее из-за аварийного отключения электричества без света осталось Шебекино и еще несколько населенных пунктов в округе. Кроме Шебекина, без света остались села Маломихайловка, Вознесеновка, Нежеголь, Щигоревка, Купино, Яблочково, Ржевка, Чураево и Крапивное.