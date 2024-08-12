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03:53, 12 августа 2024Мир

Экс-разведчик рассказал о французах в «Азове»

Экс-разведчик Чинкуини: французы состоят в том числе в «Азове»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Французские наемники состоят в том числе в батальоне «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России), рассказал бывший сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини. Он сообщил ТАСС, что иностранцы служат в разных подразделениях, и «часто их меняют».

Экс-разведчик заявил, что к настоящему моменту выявил 75 французов в военной форме и/или действующих на Украине. По меньшей мере десяти из них уже нет в живых, утверждает Чинкуини.

Он добавил, что наемники часто возвращаются во Францию, но из тех, кто хотя бы раз приезжал домой, 21 человек, «вероятно, не хочет уезжать обратно на Украину».

Ранее стало известно, что Польша помогает Украине вербовать наемников, обещая беженцам вид на жительство в стране. В пророссийском подполье рассказали, что проживающие на территории Украины граждане призывают своих родственников, находящихся в Европе, не подписывать какие бы то ни было контракты с добровольческими воинскими формированиями.

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      Маргарита Пименова
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