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09:32, 12 августа 2024Из жизни

Фермер нашел в шахте алмаз стоимостью шесть миллионов рублей

В Индии фермер нашел в частной шахте алмаз стоимостью шесть миллионов рублей

Кадр: What's the Jam

В Индии фермер добыл из шахты алмаз, стоимость которого оценили в 56 тысяч фунтов стерлингов (шесть миллионов рублей). Об этом сообщает Jam Press.

Дилип Мистри отправился в частную шахту с тремя компаньонами. Вместе они хотели найти какой-нибудь драгоценный камень, чтобы заработать на этом денег. Однако мужчины не предполагали, их находка будет столь крупной.

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Местный эксперт по драгоценным камням подтвердил, что Мистри обнаружил именно алмаз. Теперь камень продадут на аукционе. Из вырученной суммы вычтут 12,5 процента, а оставшиеся деньги отдадут счастливой четверке.

Ранее сообщалось, что отец и сын посетили государственный парк «Алмазный кратер» американского штата Арканзас по совету родственника и нашли там светло-коричневый алмаз весом два карата. Они дали своему камню название «Мелкая находка» в честь прозвища ребенка — «Мелкий шахтер».

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      Юлия Юткина
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