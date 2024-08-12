Фермер нашел в шахте алмаз стоимостью шесть миллионов рублей

В Индии фермер нашел в частной шахте алмаз стоимостью шесть миллионов рублей

В Индии фермер добыл из шахты алмаз, стоимость которого оценили в 56 тысяч фунтов стерлингов (шесть миллионов рублей). Об этом сообщает Jam Press.

Дилип Мистри отправился в частную шахту с тремя компаньонами. Вместе они хотели найти какой-нибудь драгоценный камень, чтобы заработать на этом денег. Однако мужчины не предполагали, их находка будет столь крупной.

Местный эксперт по драгоценным камням подтвердил, что Мистри обнаружил именно алмаз. Теперь камень продадут на аукционе. Из вырученной суммы вычтут 12,5 процента, а оставшиеся деньги отдадут счастливой четверке.

Ранее сообщалось, что отец и сын посетили государственный парк «Алмазный кратер» американского штата Арканзас по совету родственника и нашли там светло-коричневый алмаз весом два карата. Они дали своему камню название «Мелкая находка» в честь прозвища ребенка — «Мелкий шахтер».

