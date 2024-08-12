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12:25, 12 августа 2024Интернет и СМИ

Клиенты стали разрывать договоры с провайдерами из-за YouTube

«Ъ»: клиенты стали разрывать договоры с операторами из-за сбоев в работе YouTube

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Клиенты более 135 региональных провайдеров начали разрывать договоры из-за сбоев в работе видеохостинга YouTube и других сервисов американской корпорации Google. Об этом сообщает «Ъ».

Согласно информации издания, ассоциация «Ростелесеть», в которую входит более 200 региональных операторов связи, 7 августа направила письмо на имя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, в котором просит официально разъяснить причины неравномерного замедления работы сервисов у разных компаний.

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Президент «Ростелесетей» Олег Грищенко заявил, что клиенты операторов связи винят провайдеров в неравномерном замедлении работы видеохостинга. По этой причине абоненты разрывают заключенные с компаниями договоры. По словам Грищенко, на проблемы в работе YouTube пожаловались тысячи клиентов провайдеров.

8 августа Ассоциация малых операторов связи регионов (АМОР), в которую входит более 120 компаний, также направила обращение в Минцифры и Роскомнадзор из-за массовой потери абонентов по аналогичной причине.

В «Ростелесети» заявили, что из-за отсутствия официальных объяснений проблем в работе сервиса и опубликованных нормативно-правовых актов операторы не могут объяснить клиентам причины проблем с видеохостингом.

8 августа количество жалоб на сбои в работе видеохостинга YouTube в России превысило 31 тысячу.

25 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о замедлении YouTube в России. По его словам, скорость загрузки видео на платформе снизится до 70 процентов. Как объяснил парламентарий, эта мера направлена против администрации видеохостинга, которая нарушает российское законодательство.

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      Олег Давыдов
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