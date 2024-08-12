Лиса забралась на оружейный завод в России и украла печенье

Лиса забралась на территорию оружейного завода и совершила кражу. Об этом сообщает Telegram-канал «Все новости — Златоуст».
Животное пробралось на завод, когда охранник покинул пост, чтобы открыть ворота. Лиса проникла в будку, обследовала помещение и обнаружила на столе печенье. Заполучив добычу, она покинула здание.
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Ранее сообщалось, что в Великобритании дикая лиса украла смартфон у сотрудника Королевского общества защиты животных от жестокого обращения и сняла себя на видео. Инцидент произошел в деревне Багшот, куда приехал сотрудник службы после сообщения о лисе с травмированной лапой.