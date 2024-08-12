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16:28, 12 августа 2024Из жизни

Лиса забралась на оружейный завод в России и украла печенье

В Златоусте лиса пробралась на оружейный завод и украла печенье у охранника

Лиса забралась на территорию оружейного завода и совершила кражу. Об этом сообщает Telegram-канал «Все новости — Златоуст».

Животное пробралось на завод, когда охранник покинул пост, чтобы открыть ворота. Лиса проникла в будку, обследовала помещение и обнаружила на столе печенье. Заполучив добычу, она покинула здание.

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      Антонина Черташ
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