Махачев осудил двойные стандарты на Олимпиаде-2024

Махачев: двойные стандарты грязных стран лишили наших спортсменов Олимпиады

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев осудил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) двойные стандарты на Олимпийских играх-2024.

Махачев рассказал, что наслаждался просмотром олимпийских соревнований по борьбе. «Жаль, что в такой мужественный вид спорта забралась эта грязная политика. Люди, отдавшие всю свою жизнь этому виду спорта и получившие шанс бороться на Олимпийских играх, вынуждены остаться дома и смотреть Олимпиаду по телевизору», — заявил он, заключив, что двойные стандарты грязных стран лишили отечественных спортсменов Игр.

Российские борцы получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) для выступления на Играх в Париже. Однако впоследствии они отказались от участия в турнире.

Всего во Франции выступило 15 российских спортсменов. Они были заявлены как индивидуальные нейтральные атлеты.