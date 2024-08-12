Минобороны России сообщило о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль Тимофеевки и Веселого в ДНР

Российские войска за прошедшую неделю взяли под контроль населенные пункты Тимофеевка и Веселое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что на данный момент завершается зачистка от украинских войск населенных пунктов Ивановка, Сергеевка, Макеевка, Кирово, Артемово и Желанное.

«При этом за прошедшую неделю на донецком направлении освобождены населенные пункты Тимофеевка и Веселое», — заявили в оборонном ведомстве.

За июль 2024 года, добавили в пресс-службе Минобороны, российским войскам удалось взять под контроль 19 населенных пунктов в ДНР.

Ранее стало известно, что военные «Южной» группировки войск сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили боевую машину пехоты Bradley американского производства на донецком направлении.