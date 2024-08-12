Минобороны сообщило о наращивании группировки войск в Курской области

Минобороны: организовано наращивание группировки войск в Курской области

В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов. Об этом сообщило Минобороны России.

«Специалистами подразделений материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск "Север" организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию России», — доложили в ведомстве.

В регион, в частности, отправляют военнослужащих, боевую технику и боеприпасы. Осуществляется подвоз и других грузов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, добавили в министерстве.

Ранее на совещании с президентом России Владимиром Путиным врио главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что населенные пункты и районные центры, которые находятся в приграничных районах Курской области, опустели, их заняли военнослужащие. По его данным, под контролем Украины находятся 28 населенных пунктов в регионе, о судьбе двух тысяч жителей, находящихся там, ничего неизвестно.

Бои в Суджанском и Кореневском районах Курской области продолжаются около недели. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.