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11:27, 12 августа 2024Россия

Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать приграничный российский регион

Минобороны: украинский дрон сбит над Белгородской областью

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Украинский дрон сбит над Белгородской областью. О новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать приграничный регион сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотник был сбит в воздушном пространстве над областью около 9:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

12 августа стало известно о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область. По данным военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, российским войскам удалось сдержать натиск противника и не допустить его захода на российскую территорию.

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      Алан Босиков
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