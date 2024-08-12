Минобороны сообщило о новой попытке ВСУ атаковать приграничный российский регион

Минобороны: украинский дрон сбит над Белгородской областью

Украинский дрон сбит над Белгородской областью. О новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать приграничный регион сообщило Минобороны России в Telegram.

Беспилотник был сбит в воздушном пространстве над областью около 9:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны.

В Минобороны подчеркнули, что речь идет о беспилотнике самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

12 августа стало известно о попытке ВСУ прорваться в Белгородскую область. По данным военкора «Комсомольской правды» Александра Коца, российским войскам удалось сдержать натиск противника и не допустить его захода на российскую территорию.