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10:46, 12 августа 2024Россия

В России спрогнозировали возможный ответ Москвы на события в Курской области

Военный эксперт Борзенко спрогнозировал удар по энергосистеме Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Ответом России на агрессию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области будет удар по украинской системе энергоснабжения. Такое мнение высказал военный эксперт Алексей Борзенко в беседе с журналистами «Говорит Москва». Его слова приводятся в Telegram-канале радиостанции.

Борзенко считает удар по украинской энергетике целесообразным на фоне событий в Курской области. Выведение из строя электросетей лишит ВСУ тыла — военных заводов и ремонтных цехов, пояснил он.

В то же время удары по правительственным зданиям могут быть неэффективны, спрогнозировал эксперт. По его словам, киевские власти осуществляют управление войсками из «каких-то подвалов».

Украинские войска предприняли попытку прорваться на территорию России 6 августа. На следующий день в Генштабе сообщили, что продвижение противника было остановлено. Несмотря на это, на территории Курской области продолжаются бои.

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      Алан Босиков
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