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11:15, 12 августа 2024Мир

Минобороны Турции прокомментировало сделку по покупке истребителей у США

Министр обороны Гюлер: Турция довольна сделкой по покупке самолетов F-16 у США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Турция довольна сделкой по покупке самолетов F-16 у США и надеется на беспроблемное осуществление проекта. Об этом сообщил министр обороны Турции Яшар Гюлер, передает Reuters.

«Мы надеемся, что проект будет завершен без каких-либо проблем, пока не будет поставлен последний истребитель», — прокомментировал Гюлер.

Глава Минобороны добавил, что Анкара и Вашингтон в настоящее время продолжают обсуждать детали сделки.

13 июня США и Турция подписали контракт по поставке партии американских истребителей.

В марте Сенат Конгресса США помешал попытке заблокировать продажу F-16 Турции.

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      Елизавета Мытарева
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