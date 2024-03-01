Сенат США помешал заблокировать продажу Турции F-16

Сенат Конгресса США помешал попытке Пола заблокировать продажу Турции F-16

Сенат Конгресса США помешал попытке заблокировать продажу Турции истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Помешать сделке пытался сенатор Рэнд Пол, который представил проект резолюции, запрещающей администрации США поставку Турции новых самолетов F-16. Однако сенаторы решили отклонить инициативу.

Ранее США продали Турции военную технику на 23 миллиарда долларов после одобрения страной вступления Швеции в Североатлантический альянс (НАТО).

В феврале Конгресс США официально одобрил сделку по продаже истребителей F-16 Турции.

26 января, после ратификации Турцией членства Швеции в НАТО, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет от США ответных действий, вероятно, имея в виду поставки стране военной техники.