Сенат США помешал заблокировать продажу Турции F-16
Сенат Конгресса США помешал попытке Пола заблокировать продажу Турции F-16
Сенат Конгресса США помешал попытке заблокировать продажу Турции истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.
Помешать сделке пытался сенатор Рэнд Пол, который представил проект резолюции, запрещающей администрации США поставку Турции новых самолетов F-16. Однако сенаторы решили отклонить инициативу.
Ранее США продали Турции военную технику на 23 миллиарда долларов после одобрения страной вступления Швеции в Североатлантический альянс (НАТО).
В феврале Конгресс США официально одобрил сделку по продаже истребителей F-16 Турции.
26 января, после ратификации Турцией членства Швеции в НАТО, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет от США ответных действий, вероятно, имея в виду поставки стране военной техники.