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04:39, 1 марта 2024Мир

Сенат США помешал заблокировать продажу Турции F-16

Сенат Конгресса США помешал попытке Пола заблокировать продажу Турции F-16

Фото: Osman Orsal / Reuters

Сенат Конгресса США помешал попытке заблокировать продажу Турции истребителей F-16. Об этом сообщает ТАСС.

Помешать сделке пытался сенатор Рэнд Пол, который представил проект резолюции, запрещающей администрации США поставку Турции новых самолетов F-16. Однако сенаторы решили отклонить инициативу.

Ранее США продали Турции военную технику на 23 миллиарда долларов после одобрения страной вступления Швеции в Североатлантический альянс (НАТО).

В феврале Конгресс США официально одобрил сделку по продаже истребителей F-16 Турции.

26 января, после ратификации Турцией членства Швеции в НАТО, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ждет от США ответных действий, вероятно, имея в виду поставки стране военной техники.

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      Марина Совина
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