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11:36, 12 августа 2024Забота о себе

Мужчина списал симптомы рака на расстройство желудка

42-летний мужчина проигнорировал боль в желудке и оказался болен раком

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

42-летний Энтони Андерсон признался, что списал симптомы запущенного рака на расстройство пищеварения. Его историю сообщило издание Daily Mail.

Андерсон рассказал, что в начале июля 2024 года после ужина почувствовал боль в желудке, но проигнорировал ее, посчитав, что у него обычное расстройство пищеварения. Однако когда проблема вновь повторилась, он все же прошел обследование и три недели спустя узнал, что у него рак кишечника четвертой стадии с метастазами в мозге.

В результате мужчина перенес операцию по удалению опухоли в мозге, теперь ему предстоит пройти длительное лечение. Его жена Мэди Джеффрис призвала всех следить за здоровьем, чтобы вовремя распознать такие коварные болезни, как рак кишечника.

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      Алиса Дмитриева
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