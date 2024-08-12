На Украине решили проверить образ жизни полковника СБУ Зеленского

На Украине НАПК решило проверить образ жизни полковника СБУ Зеленского

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило проверить образ жизни полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Зеленского. Об этом со ссылкой на ответ НАПК на соответствующий журналистский запрос сообщает издание «Следствие. Инфо».

Отмечается, что до этого журналисты СМИ выяснили, что с начала специальной военной операции России на Украине родственники полковника приобрели автомобили и мотоциклы на общую сумму 440 тысяч долларов (более 40 миллионов рублей). Кроме того, за последние годы тесть и мать Зеленского обзавелись домами в районе Конча-Заспа на юге Киева, один из которых после разговора с журналистами был выставлен на продажу почти за 1 миллион долларов (около 90 миллионов рублей).

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщало о задержании замминистра энергетики республики Александра Хейла, подозреваемого во взятке в размере полумиллиона долларов (свыше 44 миллионов рублей).