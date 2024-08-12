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15:53, 12 августа 2024Спорт

Норвежская спортсменка задумалась о продаже золотой медали Игр-2024

Норвежка Коанда: возможно, продам золото Игр-2024, чтобы подготовиться к ОИ-2028

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Норвежская тяжелоатлетка Сольфрид Коанда, ставшая олимпийской чемпионкой на Играх в Париже, высказалась о своем будущем. Ее слова приводит NRK.

Коанда допустила, что вернется к работе электриком. «Возможно, мне придется продать золотую медаль, чтобы профинансировать подготовку к Олимпийским играм 2028 года, посмотрим», — добавила она.

Коанда выиграла ОИ-2024 в весовой категории до 81 килограммов. В рывке и толчке она подняла в сумме 275 килограммов, установив новый олимпийский рекорд. Также на счету норвежки победа на чемпионате мира и три первых места на чемпионатах Европы (до 87 килограммов).

Ранее американский скейтбордист Найджа Хьюстон раскритиковал качество олимпийских медалей на Играх в Париже. «Они стали выглядеть хуже после того, как на некоторое время я позволил своим друзьям поносить их на выходных. Очевидно, они не такого высокого качества, как можно было бы подумать», — посетовал спортсмен.

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      Дарья Коршунова
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