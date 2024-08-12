Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Новосибирск самолета попытались ослепить лазером в небе

Пилотов самолета российской авиакомпании S7 Airlines попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минеральных Вод в Новосибирск Airbus A321 в воскресенье, 11 августа. Экипаж доложил о попытке ослепления лучом зеленого цвета.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Лайнер благополучно приземлился в аэропорту назначения, никто не пострадал.

Ранее у самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» отказал двигатель в небе над Россией. Инцидент случился с летевшим из Минска в Кутаиси лайнером. Командир воздушного судна объявил сигнал срочности и решил совершить посадку на незапланированном аэродроме.