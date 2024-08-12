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13:43, 12 августа 2024Ценности

Принц Уильям сменил имидж

42-летний принц Уильям сменил имидж и показал лицо с щетиной на видео
СюжетЛетние Олимпийские игры

Кадр: @princeandprincessofwales

Принц Уильям сменил имидж и показал новую внешность на видео. Соответствующая публикация появилась в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летний наследник престола вместе супругой Кейт Миддлтон записал обращение к участвовавшим в Олимпийских играх британским спортсменам. Так, он предстал на размещенных кадрах в синей рубашке поло и с щетиной на лице и шее.

Пользователи сети оценили трансформацию принца в комментариях. «Пожалуйста, продолжай отращивать бороду!», «Обожаю его бороду!», «Он с бородой станет выглядеть как король!» — заявили поклонники.

В июне Кейт Миддлтон, которая впервые после объявления о борьбе с раком появилась на публике, смутила фанатов одной деталью во внешнем виде.

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      Алина Гостева
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