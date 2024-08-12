42-летний принц Уильям сменил имидж и показал лицо с щетиной на видео

Принц Уильям сменил имидж и показал новую внешность на видео. Соответствующая публикация появилась в его Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летний наследник престола вместе супругой Кейт Миддлтон записал обращение к участвовавшим в Олимпийских играх британским спортсменам. Так, он предстал на размещенных кадрах в синей рубашке поло и с щетиной на лице и шее.

Пользователи сети оценили трансформацию принца в комментариях. «Пожалуйста, продолжай отращивать бороду!», «Обожаю его бороду!», «Он с бородой станет выглядеть как король!» — заявили поклонники.

В июне Кейт Миддлтон, которая впервые после объявления о борьбе с раком появилась на публике, смутила фанатов одной деталью во внешнем виде.