Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:09, 12 августа 2024Из жизни

Принцу Гарри придется извиняться за любовь к кокаину

Принца Гарри раскритиковали за визит в Колумбию после мемуаров о любви к кокаину

Фото: Toby Melville / Reuters

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл раскритиковали накануне визита в Колумбию. Об этом сообщает Daily Beast.

По мнению анонимного друга принца Уильяма, во время поездки Гарри придется извиняться перед Колумбией за любовь к кокаину, в которой он признался в мемуарах.

Гарри признал, что употреблял кокаин в своей книге. Его поездка должна включать признание, что эта страна была разрушена наркотеррористами, обслуживающими состоятельных наркоманов на Западе. Ему следует встать и извиниться за свое собственное участие в этой отвратительной торговле

друг принца Уильяма
Материалы по теме:
«Однажды я напьюсь и расскажу все» Есть ли будущее у принца Гарри и когда ждать новых разоблачений королевской семьи?
«Однажды я напьюсь и расскажу все»Есть ли будущее у принца Гарри и когда ждать новых разоблачений королевской семьи?
7 июля 2023
Драка с братом, первый секс и убийство талибов. В сеть утекли отрывки мемуаров принца Гарри. О чем они?
Драка с братом, первый секс и убийство талибов.В сеть утекли отрывки мемуаров принца Гарри. О чем они?
7 января 2023
«Когда же ты сдохнешь наконец?» Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
«Когда же ты сдохнешь наконец?»Как принц Гарри и Меган Маркл развязали крупнейший скандал в истории королевской семьи
16 декабря 2022
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
Порно с принцессой, фальшивый сын и потерянные миллионы.Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных
30 ноября 2021
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

Другой источник Daily Beast, близкий к британской королевской семье, считает, что визит Гарри и Меган в Колумбию демонстрирует, насколько он не уважает монарха. «У его тура могут быть самые благородные цели, но он точно отправился в него не от имени Британии, — объяснил он. — И несмотря на это они фактически выставляют себя представителями британской королевской семьи».

В мемуарах принца Гарри перечислены вещества, которые он принимал, в том числе кокаин, марихуана, аяуаска и галлюциногенные грибы. По его словам, таким образом он пытался справиться со скорбью после смерти матери.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин потребовал выбить ВСУ из Курской области. Переговоров с Киевом не будет

      Мужчина украл из секс-шопа таблетки для повышения потенции и резиновую куклу

      Стыдящейся уйти от избивающего ее партнера девушке дали жесткий совет

      У россиян начнут отбирать дачи за сорняки

      В российском городе задержали иностранца за разговоры со школьницей на интимную тему

      В США заявили об активности Ирана по нанесению удара по Израилю

      Критики назвали 100 лучших фильмов 2000-х годов

      Стало известно о контроле ВС России над одним из районов Курской области

      Редкие краснокнижные грибы «пробудились» в России

      45-летняя Елена Летучая снялась в откровенной спортивной форме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше