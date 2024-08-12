Принца Гарри раскритиковали за визит в Колумбию после мемуаров о любви к кокаину

Принца Гарри и его супругу Меган Маркл раскритиковали накануне визита в Колумбию. Об этом сообщает Daily Beast.

По мнению анонимного друга принца Уильяма, во время поездки Гарри придется извиняться перед Колумбией за любовь к кокаину, в которой он признался в мемуарах.

Гарри признал, что употреблял кокаин в своей книге. Его поездка должна включать признание, что эта страна была разрушена наркотеррористами, обслуживающими состоятельных наркоманов на Западе. Ему следует встать и извиниться за свое собственное участие в этой отвратительной торговле друг принца Уильяма

Другой источник Daily Beast, близкий к британской королевской семье, считает, что визит Гарри и Меган в Колумбию демонстрирует, насколько он не уважает монарха. «У его тура могут быть самые благородные цели, но он точно отправился в него не от имени Британии, — объяснил он. — И несмотря на это они фактически выставляют себя представителями британской королевской семьи».

В мемуарах принца Гарри перечислены вещества, которые он принимал, в том числе кокаин, марихуана, аяуаска и галлюциногенные грибы. По его словам, таким образом он пытался справиться со скорбью после смерти матери.