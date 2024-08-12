Промолчавшая о сторонниках террористов россиянка попала под следствие

СК возбудил дело против жительницы Назрани, утаившей сторонников террористов

В Назрани следователи возбудили уголовное дело против местной жительницы, утаившей преступление террористического характера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета (СК) России.

Женщине вменяется статья 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»). По версии следствия, в феврале 2017 года она узнала о двух местных жителях, вступивших в состав террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Фигурантка дела также была в курсе того, что они занимаются сбором денег для финансирования террористов, однако она утаила эту информацию от правоохранительных органов.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и центра «Э» ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

18 июля сообщалось, что российские спецслужбы задержали имама-хатыба централизованной религиозной организации «Центральное духовное управление мусульман Ульяновской области».