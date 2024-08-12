Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:20, 12 августа 2024Экономика

Работники из Московской области стали реже приезжать в столицу

Демографы: в 2024 году поток работников из области в Москву снизился до 1,1 млн

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

За последние несколько лет объем маятниковой (ежедневной) миграции работников между Московской областью и столицей снизился. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад группы демографов из МГУ и Российского экономического университета имени Плеханова.

Для подсчета маятниковой миграции используются в том числе данные о перемещении абонентов сотовой связи. При этом статистика учитывает наличие абонентов с несколькими сим-картами, планшетами и другими техническими устройствами. В то же время из выборки исключаются граждане, находящиеся в столице проездом.

Впервые данные о маятниковой миграции между Москвой и областью были опубликованы в 2015 году. Тогда на работу в столицу из Подмосковья приезжали порядка 1,3 миллиона человек. Однако в 2024-м число подобных работников сократилось на 200 тысяч и опустилось до отметки в 1,1 миллиона.

Что касается граждан, которым ежедневно приходится совершать поездки на работу в обратном направлении, то число таковых за девять лет упало с 400 до 300 тысяч, уточнили эксперты. Подобную тенденцию аналитики зафиксировали вопреки развитию наземного транспорта и расширению сети автомобильных дорог, связывающих Москву и область.

Ранее глава Института демографических исследований РАН Марина Храмова призвала российские власти бороться за привлечение трудовых мигрантов. Как пояснила эксперт, за последнее время у работников из ближнего зарубежья появились более привлекательные направления для заработка, чем поездки в РФ. На этом фоне привлечение квалифицированных работников из стран СНГ будет приобретать для российских работодателей все большее значение в обозримой перспективе.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинец убил и расчленил россиянку в Перу. Она изучала ритуалы у местного шамана

      Очередь из более тысячи машин снова скопилась у Крымского моста

      Химик успокоила боящихся силиконов в косметике людей

      Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев

      Сын экс-премьера Бангладеш назвал сфабрикованными слова его матери о роли США в ее уходе

      На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки ВСУ

      Начато расследование в связи с пожаром с жертвами в российской гостинице

      Работники из Московской области стали реже приезжать в столицу

      Актриса Екатерина Шпица опубликовала снимки в бикини

      Махачев осудил двойные стандарты на Олимпиаде-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше