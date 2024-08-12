Раскрыто последствие атаки ВСУ на Курскую область для сбора зерновых

Аналитик Штерн: атака на Курскую область может привести к падению сбора зерновых

Продолжающиеся в Курской области бои между российскими военными и Вооруженными силами Украины (ВСУ) могут негативным образом сказаться на суммарных объемах сбора зерновых. Об этом заявил глава аналитического департамента госбанка Игорь Штерн, его слова приводит «АиФ».

Эксперт напомнил, что Курская область является одним из главных российских агрорегионов. В 2023 году там собрали в общей сложности более 5,5 миллиона тонн зерновых, или почти четыре процента от суммарного показателя по стране в 145 миллионов. По сборам этот регион уступает лишь Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Саратовской областям, а также Краснодарскому и Ставропольскому краям.

Он добавил, что нападение ВСУ затронуло в том числе сельскохозяйственные земли и поля, расположенные в Курской области. На этом фоне суммарная урожайность зерновых агрокультур в стране в 2024 году может упасть. Кроме того, данный регион обладает серьезным потенциалом в плане выражения кукурузы. «С аграрной точки зрения это очень значимый регион, выпадение ее результатов негативно отразится на общероссийских показателях», — резюмировал Штерн.

Ранее аналитики компании «СовЭкон» ухудшили собственный прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году до 82,9 миллиона тонн. Оценка была понижена на 1,8 миллиона на фоне более низких показателей ожидаемой урожайности в стране из-за заморозков и засухи в ряде ключевых регионов страны в конце весны — начале лета.