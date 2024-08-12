Россиянин проехал тысячи километров на велосипеде и добрался до Люксембурга

Житель Ямала добрался от Салехарда до села Люксембург в Дагестане на велосипеде

Житель Ямала Юрий Петрохалкин, который решил проехать на велосипеде от Салехарда в Краснодарский край, добрался до села Люксембург в Дагестане. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Ямалец опубликовал фотографию своего велосипеда на фоне указателя с названием населенного пункта на Кавказе. «Неожиданно оказался в Евросоюзе без шенгенской визы», — подписал Петрохалкин фотографию. Согласно данным карт, расстояние от Салехарда до дагестанского Люксембурга составляет около четырех тысяч километров.

Веломарафонец также поделился рассказом о трудностях, которые настигли его по пути с севера на юг России. Так, в течение 60 километров мужчине не встретился ни один магазин, в то время как его запасы воды подходили к концу.

«Закончилась вся вода, хотя много было, запасы большие. Пришлось встать на трассе с бутылкой — остановилось сразу две машины и дали воду», — вспоминает Петрохалкин.

Россиянин начал свое путешествие через всю Россию 10 июля. Конечной точкой его маршрута станет поселок Черноморский Краснодарского края. Всего он должен преодолеть на велосипеде около 6000 километров.