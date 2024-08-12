Россиянин побывал в США и назвал местных жителей крайне примитивными людьми

Российский тревел-блогер побывал в США и признался, что ему трудно винить людей, высмеивающих эту страну и ее жителей. Своим мнением он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Путешественник назвал американцев крайне примитивными людьми, которые «ничего и ни о чем не знают и ни в чем не разбираются».

«С такими людьми абсолютно не о чем говорить, кроме как обсуждать меню той или иной забегаловки, вести разговоры о погоде и о том, кто, как и где провел выходные. Ничего удивительного, что представителям других рас и народов зачастую неинтересно проводить время в компании недалеких и примитивных американцев», — отметил россиянин.

Автор публикации также подчеркнул, что какой бы ни была культурная программа того или иного мероприятия в США, ее неотъемлемая часть всегда — бесконечное поглощение пищи в невероятных количествах.

Ранее другая российская блогерша раскрыла соотечественникам «горькую правду» о США. Она сравнила жителей этой страны с детьми, которые «заедают бургерами свои проблемы и неудовлетворенность».

