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11:28, 12 августа 2024Россия

Россиянка попала в больницу из-за хиджаба

Жительница Дагестана попала в больницу из-за хиджаба

Фото: Ajeng Dinar Ulfiana / Reuters

Жительница Дагестана попала в больницу из-за хиджаба — платка, покрывающего голову женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Россиянка отдыхала в парке развлечений в Махачкале. Во время катания на картинге ее платок замотался, и девушка получила травму. После случившегося ее госпитализировали. Сведений о состоянии здоровья пострадавшей не приводится.

Ранее в Набережных Челнах качели развалились во время нахождения на них ребенка. На кадрах видно, как ребенок стоя раскачивался на качелях, пока одна из петель не сорвалась. Мальчик получил ушибы и ссадины, его мать заявила о намерении обратиться в полицию.

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      Алан Босиков
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