Россиянка попала в больницу из-за хиджаба

Жительница Дагестана попала в больницу из-за хиджаба

Жительница Дагестана попала в больницу из-за хиджаба — платка, покрывающего голову женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Кавказ».

Россиянка отдыхала в парке развлечений в Махачкале. Во время катания на картинге ее платок замотался, и девушка получила травму. После случившегося ее госпитализировали. Сведений о состоянии здоровья пострадавшей не приводится.

Ранее в Набережных Челнах качели развалились во время нахождения на них ребенка. На кадрах видно, как ребенок стоя раскачивался на качелях, пока одна из петель не сорвалась. Мальчик получил ушибы и ссадины, его мать заявила о намерении обратиться в полицию.