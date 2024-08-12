Российские туристы массово устремились в две неожиданные страны

OneTwoTrip: в четыре раза больше россиян поедет поедут Филиппины осенью

Российские туристы стали чаще ездить за границу. Доля зарубежных заказов выросла на 26 процентов и сейчас составляет 53 процента, пишет газета «Известия» со ссылкой на OneTwoTrip.

По данным сервиса, россияне массово устремились в две неожиданные страны — Венгрию и Филиппины. Осенью по этим направлениям поедет в четыре раза больше туристов.

Отмечается, что популярность Греции выросла в 2,5 раза. При этом россияне стали в два раза больше чаще путешествовать в Японию, Францию, Португалию и Вьетнам.

Растет спрос и на Китай (плюс 41 процент), Узбекистан (плюс 40 процентов), Италию (38 процентов), Испанию (36 процентов), Грузию (21 процент) и Южную Корею (17 процентов).

О растущей частоте поездок за границу свидетельствуют и данные ФСБ России. Там отметили, что за первые шесть месяцев 2024 года россияне совершили 12,6 миллиона визитов в другие страны.