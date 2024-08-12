Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:08, 12 августа 2024Экономика

Ряд российских регионов предупредили о холоде

Синоптик Шувалов: восток России ожидает холодная погода

Фото: Karen Cantú Q / Unsplash

В ближайшие дни восток России ожидает холодная погода. Об этом ряд регионов предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1».

По словам синоптика, холод и дожди покинут столицу, но сохранятся в других регионах. «Весь холод сконцентрируется восточнее Волги: Урал, Западная Сибирь», — отметил Шувалов.

Он добавил, что на тепло могут рассчитывать жители Забайкалья и Краснодарского края. При этом в Магаданской области и на Чукотке будет холодно.

Ранее Шувалов пообещал москвичам окончание дождей 14 августа. Однако в понедельник и вторник, 12 и 13 августа, в столице ожидаются осадки.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Путин потребовал выбить ВСУ из Курской области. Переговоров с Киевом не будет

      В США осудили Черного вдовца, который избавился от четырех жен. Кто он такой и почему считает себя жертвой?

      Мужчина украл из секс-шопа таблетки для повышения потенции и резиновую куклу

      Стыдящейся уйти от избивающего ее партнера девушке дали жесткий совет

      У россиян начнут отбирать дачи за сорняки

      В российском городе задержали иностранца за разговоры со школьницей на интимную тему

      В США заявили об активности Ирана по нанесению удара по Израилю

      Критики назвали 100 лучших фильмов 2000-х годов

      Стало известно о контроле ВС России над одним из районов Курской области

      Редкие краснокнижные грибы «пробудились» в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше