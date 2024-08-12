Ряд российских регионов предупредили о холоде

Синоптик Шувалов: восток России ожидает холодная погода

В ближайшие дни восток России ожидает холодная погода. Об этом ряд регионов предупредил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1».

По словам синоптика, холод и дожди покинут столицу, но сохранятся в других регионах. «Весь холод сконцентрируется восточнее Волги: Урал, Западная Сибирь», — отметил Шувалов.

Он добавил, что на тепло могут рассчитывать жители Забайкалья и Краснодарского края. При этом в Магаданской области и на Чукотке будет холодно.

Ранее Шувалов пообещал москвичам окончание дождей 14 августа. Однако в понедельник и вторник, 12 и 13 августа, в столице ожидаются осадки.