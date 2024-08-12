Семье пришлось взять в кредит 280 тысяч рублей для возвращения с популярного курорта

Cемья британцев взяла кредит на сумму 2500 фунтов для возвращения из Египта

Семье британских туристов пришлось взять кредит на сумму 2500 фунтов стерлингов (около 280 тысяч рублей) для возвращения с популярного курорта Египта. Подробностями истории поделилось издание Birminghem Live.

Уточняется, что инцидент произошел в июне, но известно о нем стало только сейчас. 37-летняя мать двоих детей из Бирмингема Шанель Гастон призналась, что была шокирована тем, что ее семье отказали в посадке на рейс easyJet из Шарм-эш-Шейха.

Как пишет источник, путешественники заранее зарегистрировались онлайн, а в аэропорту только сдали багаж. Из-за того, что их посадочные талоны на этом этапе не проверили, как того требуют египетские власти, позже им пришлось возвращаться и заново проходить процедуру. По словам Гастон, когда они наконец подошли к выходу на посадку, она была окончена.

«Четыре сотрудника easyJet понятия не имели, что делать. И я тоже не знала. (…) Никто не мог нам помочь. Со мной были двое детей, один из которых был болен», — пожаловалась британка.

В итоге туристам пришлось взять кредит, чтобы купить новые авиабилеты на всех членов семьи. В начале августа Гастон связалась с авиа- и страховой компаниями, чтобы потребовать у них компенсации, но ничего не получила.

«В аэропортах Египта действуют строгие правила, которые требуют, чтобы пассажиры прибывали в пункт сдачи багажа не позднее чем за час до вылета, чтобы подтвердить свои посадочные талоны перед прохождением контроля безопасности. Мы информируем клиентов об этом в сообщениях, которые отправляем им перед вылетом», — прокомментировали ситуацию представители easyJet.

В начале августа ирландская авиакомпания Ryanair отказалась пустить опоздавшего мужчину на рейс и довела до слез его жену и детей. Он подошел к выходу на посадку на пять минут позже, так как долго парковал машину, пока его близкие регистрировали багаж.