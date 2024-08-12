Семье пришлось взять в кредит 280 тысяч рублей для возвращения с популярного курорта

Семье британских туристов пришлось взять кредит на сумму 2500 фунтов стерлингов (около 280 тысяч рублей) для возвращения с популярного курорта Египта. Подробностями истории поделилось издание Birminghem Live.
Уточняется, что инцидент произошел в июне, но известно о нем стало только сейчас. 37-летняя мать двоих детей из Бирмингема Шанель Гастон призналась, что была шокирована тем, что ее семье отказали в посадке на рейс easyJet из Шарм-эш-Шейха.
Как пишет источник, путешественники заранее зарегистрировались онлайн, а в аэропорту только сдали багаж. Из-за того, что их посадочные талоны на этом этапе не проверили, как того требуют египетские власти, позже им пришлось возвращаться и заново проходить процедуру. По словам Гастон, когда они наконец подошли к выходу на посадку, она была окончена.
«Четыре сотрудника easyJet понятия не имели, что делать. И я тоже не знала. (…) Никто не мог нам помочь. Со мной были двое детей, один из которых был болен», — пожаловалась британка.
В итоге туристам пришлось взять кредит, чтобы купить новые авиабилеты на всех членов семьи. В начале августа Гастон связалась с авиа- и страховой компаниями, чтобы потребовать у них компенсации, но ничего не получила.
«В аэропортах Египта действуют строгие правила, которые требуют, чтобы пассажиры прибывали в пункт сдачи багажа не позднее чем за час до вылета, чтобы подтвердить свои посадочные талоны перед прохождением контроля безопасности. Мы информируем клиентов об этом в сообщениях, которые отправляем им перед вылетом», — прокомментировали ситуацию представители easyJet.
В начале августа ирландская авиакомпания Ryanair отказалась пустить опоздавшего мужчину на рейс и довела до слез его жену и детей. Он подошел к выходу на посадку на пять минут позже, так как долго парковал машину, пока его близкие регистрировали багаж.