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10:11, 12 августа 2024Из жизни

Шаман устроил кровавый ритуал с участием детей

В Малайзии разгорелся скандал из-за устроенного шаманом ритуала

Фото: Weibo

В Малайзии разгорелся скандал из-за ритуала с участием детей, который устроил шаман. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в малайзийском городе Кланг, штат Селангор. Шаман провел обряд так называемого «кровавого поцелуя». Он надрезал свой язык, а затем склонился над больными детьми, будто целуя их. Предполагалось, что это поспособствует их исцелению.

Фотографии «кровавого поцелуя», выложенные в соцсети, получили вирусную популярность в стране. Большинство из тех, кто их увидел, осудили ритуал. Они назвали его суеверием, обратили внимание на антисанитарные условия, в которых он проводился, и обвинили шамана в издевательстве над детьми.

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Храм, где проходил обряд, удалил фотографии из соцсети, а затем закрыл свою страницу, но скандал было не остановить. Вскоре противников ритуала поддержал президент Федерации таоистских ассоциаций Малайзии Чэнь Хэчжан. В свою очередь, шаман заявил, что пытался помочь детям, а не навредить им. Он подчеркнул, что во время обряда не прикасался к детям губами и не совершал других предосудительных действий.

Ранее сообщалось, что пять человек в Мексике вместе выпили яд, чтобы обрести сверхсилы. Спасти их не удалось.

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      Олег Парамонов
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