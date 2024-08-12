Шаман устроил кровавый ритуал с участием детей

В Малайзии разгорелся скандал из-за устроенного шаманом ритуала

В Малайзии разгорелся скандал из-за ритуала с участием детей, который устроил шаман. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в малайзийском городе Кланг, штат Селангор. Шаман провел обряд так называемого «кровавого поцелуя». Он надрезал свой язык, а затем склонился над больными детьми, будто целуя их. Предполагалось, что это поспособствует их исцелению.

Фотографии «кровавого поцелуя», выложенные в соцсети, получили вирусную популярность в стране. Большинство из тех, кто их увидел, осудили ритуал. Они назвали его суеверием, обратили внимание на антисанитарные условия, в которых он проводился, и обвинили шамана в издевательстве над детьми.

Храм, где проходил обряд, удалил фотографии из соцсети, а затем закрыл свою страницу, но скандал было не остановить. Вскоре противников ритуала поддержал президент Федерации таоистских ассоциаций Малайзии Чэнь Хэчжан. В свою очередь, шаман заявил, что пытался помочь детям, а не навредить им. Он подчеркнул, что во время обряда не прикасался к детям губами и не совершал других предосудительных действий.

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