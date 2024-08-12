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13:34, 12 августа 2024Экономика

Стало известно о нереализованных экономических планах Байдена

FT: около 40 процентов проектов Байдена в экономике США не были реализованы

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Около 40 процентов производственных проектов в США, в которые обещали инвестировать в рамках экономических планов президента Джо Байдена, не были реализованы или попали под приостановку. Об этом пишет Financial Times (FT).

В частности, в материале отмечается, что были отложены или поставлены на бессрочную паузу проекты на общую сумму около 84 миллиардов долларов, вложения в которые предполагались принятыми законами об инфляции, а также о чипах и науке. Речь в них шла в том числе об инвестициях в полный цикл производства полупроводников, связанных с развернувшейся между США и Китаем «войной чипов».

FT стало известно, что компании объясняют изменившиеся планы ухудшающимися условиями рынка, замедлением спроса и политической неопределенностью. Как указывают журналисты, такие показатели могут затруднить попытки Камалы Харрис использовать аргумент о заслугах администрации Байдена в «возрождении промышленности» в ходе своей предвыборной кампании.

Ранее информация по рынку труда за июль спровоцировала рост опасений рецессии в США и падение мировых фондовых рынков. В свою очередь Байден, который объявил о решении не выдвигаться на второй президентский срок, назвал своим главным обязательством перед страной не допустить победы кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

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      Дмитрий Воронин
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