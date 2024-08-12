Сын экс-премьера Бангладеш назвал сфабрикованными слова его матери о роли США в ее уходе

Сын экс-премьера Бангладеш сообщил, что его мать не обвиняла США в ее отставке

Бывшая премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина не обвиняла США в своем уходе в отставку. Об этом сообщил сын политика Саджиб Вазед Джой в социальной сети Х, назвав слова матери сфабрикованными.

«Недавнее заявление об отставке, приписываемое моей матери и опубликованное в газете, полностью ложно и сфабриковано», — сообщил Джой.

Сын экс-премьера сообщил, что мать подтвердила ему, что не комментировала свою отставку ни до, ни после того, как покинула Бангладеш.

Ранее газета The Economic Times со ссылкой на окружение бывшего премьера сообщила, что Хасина обвинила США в причастности к своей отставке.