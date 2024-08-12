Тренер российских синхронисток назвала гадким поведение главы МОК

Тренер российских синхронисток Покровская назвала гадким поведение главы МОК

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе. Ее слова приводит РИА Новости.

Покровская назвала гадким поведение главы МОК в отношении российских спортсменов. «Бах вел нечестную политику. Он олимпийский чемпион, он знает, что такое, когда человек готовится, стремится к своей мечте. А Бах смог плюнуть в душу российским и белорусским спортсменам», — заявила она.

Впервые с 2000 года олимпийскими чемпионками стали синхронистки не из России. В групповом упражнении победу на ОИ в Париже одержала сборная Китая, на втором месте остановилась команда США, замкнула тройку призеров Испания.

Россиян и белорусов допустили к Олимпийским играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом представителям командных видов спорта было запрещено участие в турнире. Таким образом, отечественные синхронистки пропустили Игры в Париже, поскольку медали будут разыграны в дуэтах и группах.