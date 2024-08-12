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21:41, 12 августа 2024Спорт

Тренер российских синхронисток назвала гадким поведение главы МОК

Тренер российских синхронисток Покровская назвала гадким поведение главы МОК
Татьяна Покровская

Татьяна Покровская. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская высказалась о президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе. Ее слова приводит РИА Новости.

Покровская назвала гадким поведение главы МОК в отношении российских спортсменов. «Бах вел нечестную политику. Он олимпийский чемпион, он знает, что такое, когда человек готовится, стремится к своей мечте. А Бах смог плюнуть в душу российским и белорусским спортсменам», — заявила она.

Впервые с 2000 года олимпийскими чемпионками стали синхронистки не из России. В групповом упражнении победу на ОИ в Париже одержала сборная Китая, на втором месте остановилась команда США, замкнула тройку призеров Испания.

Россиян и белорусов допустили к Олимпийским играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом представителям командных видов спорта было запрещено участие в турнире. Таким образом, отечественные синхронистки пропустили Игры в Париже, поскольку медали будут разыграны в дуэтах и группах.

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      Анастасия Борисова
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