Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:13, 12 августа 2024Россия

Украина выпустила по трем регионам России 18 беспилотников

МО: силы ПВО сбили 18 дронов над Курской, Белгородской и Воронежской областями

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 12 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 18 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, беспилотники перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). 11 дронов сбили в Курской области, 5 над Белгородской областью, два над Воронежской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Днем ранее, 11 августа, ВСУ пытались прорваться вглубь России. Противник предпринял попытку продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский, но Вооруженные силы России сумели отразить наступление противника с помощью военной авиации.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили застолье в мордовской колонии. ФСИН проводит проверку банкета

      Белоусов обратился к российским военнослужащим

      Продажи ноутбуков в России перед новым учебным годом выросли

      Подросток бросил страйкбольную гранату в россиян и попался

      В МАГАТЭ оценили угрозу ядерной безопасности ЗАЭС после атаки

      Украина выпустила по трем регионам России 18 беспилотников

      Офицер объяснил уязвимость F-16 для российской ПВО

      ВСУ пытались атаковать еще один российский регион

      55-летняя телеведущая поделилась снимками в бикини

      За шесть лет отношений ни разу не видевшей гениталии партнера женщине дали совет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше