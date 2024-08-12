Украина выпустила по трем регионам России 18 беспилотников

МО: силы ПВО сбили 18 дронов над Курской, Белгородской и Воронежской областями

В ночь на понедельник, 12 августа, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 18 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации оборонного ведомства, беспилотники перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО). 11 дронов сбили в Курской области, 5 над Белгородской областью, два над Воронежской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Днем ранее, 11 августа, ВСУ пытались прорваться вглубь России. Противник предпринял попытку продвинуться в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский, но Вооруженные силы России сумели отразить наступление противника с помощью военной авиации.