Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев

Экс-президент Федерации фигурного катания России Писеев умер в возрасте 82 лет

Экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы», — говорится в сообщении. Отмечается, что Писеев скончался после тяжелой болезни. В ФФККР выразили соболезнования родным, близким и коллегам функционера.

Писеев возглавлял ФФККР с 1992 по 2010 год. После он занимал пост генерального директора до 2014 года. С 1992 года Писеев также являлся членом исполкома Олимпийского комитета России.