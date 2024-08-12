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10:30, 12 августа 2024Спорт

Умер бывший президент Федерации фигурного катания России Писеев

Экс-президент Федерации фигурного катания России Писеев умер в возрасте 82 лет

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте организации.

«Валентин Николаевич был предан фигурному катанию, жил им, не мыслил себя без этой работы», — говорится в сообщении. Отмечается, что Писеев скончался после тяжелой болезни. В ФФККР выразили соболезнования родным, близким и коллегам функционера.

Писеев возглавлял ФФККР с 1992 по 2010 год. После он занимал пост генерального директора до 2014 года. С 1992 года Писеев также являлся членом исполкома Олимпийского комитета России.

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