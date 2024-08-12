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18:58, 12 августа 2024Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о наращивании группировки НАТО на границах

Госпогранкомитет Белоруссии: НАТО наращивает группировку у границы
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

НАТО наращивает военную группировку на границах с Белоруссией. Об этом заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский, передает РИА Новости.

Бычковский сообщил, что граничащие с Белоруссией государства осуществляют охрану границы с привлечением армейских и специальных подразделений. Также он рассказал о наращивании группировки войск альянса в рамках приграничных учений.

«На границах с Латвией, Литвой и Польшей, мы продолжаем отслеживать наращивание военной группировки НАТО», — заявил представитель белорусского Госпогранкомитета. Бычковский добавил, что страны организации продолжают возведение сооружений на границе с Белоруссией.

Ранее в Белоруссии рассказали о компонентах из стран НАТО в сбитых беспилотниках. В частности, были обнаружены многочастотная антенна производства США и бельгийская навигационная система.

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