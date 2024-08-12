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12:38, 12 августа 2024Россия

В Курске предоставят дополнительные автобусы для эвакуации населения

Глава Курской области поручил предоставить дополнительные автобусы для эвакуации

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Курске предоставят дополнительные автобусы для эвакуации населения из приграничного Беловского района. С соответствующим поручением выступил врио главы Курской области Алексей Смирнов по итогам заседания оперативного штаба. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Принято решение вывозить жителей. Поручил региональному Минтрансу подготовить дополнительный транспорт, автобусы уже дежурят в безопасных зонах. Сейчас главное — оперативно оповестить жителей населенных пунктов о возможности выехать из района», — написал Смирнов.

Врио главы региона уточнил, что места в пунктах временного размещения подготовлены, а также пообещал оказать необходимую помощь вынужденным переселенцам.

Вместе с тем он призвал жителей следовать рекомендациям органов власти и силовых структур и не доверять непроверенной информации.

Бои в Суджанском и Кореневском районах региона продолжаются около недели. Глава еще одного района в регионе — Беловского — Николай Волобуев назвал обстановку напряженной. Он призвал жителей покинуть свои дома по соображением безопасности. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

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      Елена Торубарова
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