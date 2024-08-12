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13:43, 12 августа 2024Россия

В Курской области пропали вывозившие людей волонтеры

В Курской области пропали волонтеры, вывозившие жителей
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Курской области пропали вывозившие людей волонтеры. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Кореневского района Марина Дегтярева.

Два последних поста чиновницы от 11 и 12 августа посвящены пропавшим добровольцам. Дегтярева опубликовала фотографии двух молодых людей и обратилась к жителям с просьбой отозваться, если кто-то имеет какую-то информацию о них.

«Помогал вывозить людей из района и пропал, не выходит на связь», — подписала Дегтярева посты о каждом из пропавших волонтеров.

Бои в Суджанском и Кореневском районах региона продолжаются около недели. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции. В понедельник, 12 августа появилась информация об эвакуации жителей Беловского района.

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      Елена Торубарова
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