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15:59, 12 августа 2024Экономика

В Молдавии прекратили работу поставлявших авиазапчасти в Россию компаний

В Молдавии остановили работу трех поставлявших авиазапчасти в Россию компаний
СюжетСанкции против России:

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Молдавский Совет по продвижению инвестиционных проектов в областях государственного значения принял решение о прекращении работы трех компаний, которые поставляли в Россию запчасти для самолетов. Об этом сообщает новостной портал Noi.md.

По данным журналистов, расследование указанной организации установило факты сделок фирм SRL(ООО) Aerostage services, SRL Max jet service и SRL Aairrock solutions с российскими авиакомпаниями, против которых ввели санкции США и Европа. В указанных материалах речь идет о «сотрудничестве с физическими или юридическими лицами из государств, представляющих угрозу национальной безопасности Республики Молдова».

В 2022 году в ответ на санкции США, Канады и Евросоюза против российской авиационной отрасли в России разрешили устанавливать на воздушные суда импортные комплектующие, изготовленные в третьих странах, а не в стране разработчике самолета. В перечень, в частности, внесли Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексику, Турцию, Индию, Бразилию, Китай и ОАЭ. Позднее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), в которую входят крупнейшие российские авиакомпании, предложила расширить список стран, у которых закупают запчасти.

В июле текущего года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Мурат Хапсироков направили на отзыв в правительство разработанный ими законопроект, которым предлагается позволить отечественным предприятиям промышленности производить неоригинальные запчасти к самолетам.

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      Дмитрий Воронин
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