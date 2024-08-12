В одном городе решили снести фонтан бесплатной чачи

В Батуми решили снести фонтан бесплатной чачи

В грузинском Батуми решили снести фонтан бесплатной чачи. Об этом сообщает корреспондент газеты «Взгляд».

Отмечается, что сооружение установили во время президентства Михаила Саакашвили, в настоящее время фонтан хотят снести как «амортизированный и безликий объект». На установку объекта было потрачено более 800 тысяч лари (около 300 тысяч долларов по нынешнему курсу).

Конструкция расположена в центре города и является частью башнив восточном стиле высотой 25 метров. Во время работы фонтана чача лилась из него примерно 15 минут раз в неделю. Отмечается, что в последние несколько лет фонтан не работал.

Ранее в Москве выставили на продажу доходный дом Третьяковых, являющийся памятником культурного наследия. Четырехэтажный дом был построен в XVIII веке по проекту архитектора Александра Каменского. Здание доходного дома расположено на пересечении улиц Кузнецкий Мост и Рождественки. Его площадь — 6566 квадратных метров.