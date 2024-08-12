Жилой дом загорелся в Подмосковье

МЧС: в подмосковной Лобне загорелся жилой дом

В подмосковной Лобне загорелся жилой дом с мансардой. Об этом сообщило ГУ МЧС по Московской области в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар произошел в Долгопрудненском городском округе. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. На месте работают 35 специалистов и 7 единиц техники. «Пожарные МЧС России из горящего здания спасли 6 человек, в том числе ребенка. Еще 18 жильцов вывели на улицу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в подмосковном поселке Володарского произошел крупный пожар в швейном цехе. Огонь также охватил торговые ряды. Площадь возгорания составила 1400 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли.