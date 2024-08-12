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12:17, 12 августа 2024Россия

В районе Курской области назвали слухами данные об эвакуации и росте спроса на топливо

Глава района Курской области назвал слухами информацию об эвакуации

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Глава Обоянского района Курской области Игорь Глущенко назвал слухами информацию об эвакуации и росте спроса на топливо. Обстановка контролируемая, написал чиновник в своем Telegram-канале.

«Распространяется недостоверная информация о том, что в ближайшее время на АЗС якобы закончится бензин. Не доверяйте подобным слухам! Это — фейк, запущенный украинской стороной исключительно для дестабилизации ситуации в нашем районе!» — сообщил Глущенко.

Комментируя появившиеся в сети данные про эвакуацию села Бушмено, чиновник назвал их недостоверными. По его словам, автобусы предназначены для временного перемещения переселенцев из другого района — Беловского.

Ранее глава Беловского района Николай Волобуев назвал обстановку напряженной. Он призвал жителей покинуть свои дома по соображениям безопасности.

Бои в Суджанском и Кореневском районах региона продолжаются около недели. С пятницы, 9 августа, в Белгородской, Брянской и Курской областях ввели режим контртеррористической операции.

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      Елена Торубарова
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