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02:07, 12 августа 2024Россия

В России предложили запустить хештег против Украины

Рогов предложил запустить хештег «Остановите украинский ядерный терроризм»

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил запустить хештег «Остановите украинский ядерный терроризм» (#StopUkrainianNuclearTerrorism) на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил агентству РИА Новости.

«Предлагаю запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism, как понятный спонсорам [Владимира] Зеленского и тем силам, которые разжигают конфликт и дают приказы наносить удары по атомной станции», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что жители стран Запада, прежде всего Великобритании и США, должны знать, что их власти являются спонсорами ядерного терроризма Киева.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о готовности Владимира Зеленского ввергнуть мир в хаос после удара по ЗАЭС. Он также призвал остановить Североатлантический альянс и защитить мир.

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      Артём Верейкин
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