В России предложили запустить хештег против Украины

Рогов предложил запустить хештег «Остановите украинский ядерный терроризм»

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил запустить хештег «Остановите украинский ядерный терроризм» (#StopUkrainianNuclearTerrorism) на фоне удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом он заявил агентству РИА Новости.

«Предлагаю запустить хештег #StopUkrainianNuclearTerrorism, как понятный спонсорам [Владимира] Зеленского и тем силам, которые разжигают конфликт и дают приказы наносить удары по атомной станции», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что жители стран Запада, прежде всего Великобритании и США, должны знать, что их власти являются спонсорами ядерного терроризма Киева.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о готовности Владимира Зеленского ввергнуть мир в хаос после удара по ЗАЭС. Он также призвал остановить Североатлантический альянс и защитить мир.