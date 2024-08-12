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00:41, 12 августа 2024Мир

Во Франции резко раскритиковали Зеленского после атаки ВСУ на ЗАЭС

Филиппо сообщил о готовности Зеленского ввергнуть мир в хаос после удара по ЗАЭС
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) демонстрирует готовность президента Украины Владимира Зеленского и его «покровителей в НАТО» пойти на все, чтобы ввергнуть мир в хаос, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. С резкой критикой в адрес политика он обрушился на своей странице в социальной сети X.

«Нанеся удар по Энергодару, украинские войска вызвали пожар в системе охлаждения ЗАЭС. Хочется верить, что на этот раз катастрофы удалось избежать, но это был новый шаг на пути к катастрофе», — предупредил Филиппо, призвав остановить Североатлантический альянс и защитить мир.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил с призывом к деэскалации на Украине и проведению переговоров на фоне удара ВСУ по ЗАЭС. По его словам, нападение на объекты ядерной инфраструктуры обостряет ситуацию и является крайне опасным.

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      Маргарита Пименова
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