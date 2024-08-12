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14:45, 12 августа 2024Силовые структуры

В России заочно арестовали переехавшего в Турцию политолога-иноагента

Суд Казани заочно арестовал политолога-иноагента Айсина

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Советский районный суд Казани заочно арестовал политолога и журналиста Руслана Айсина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.

Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вынесено 9 августа по ходатайству следственных органов.

Айсин переехал в Турцию.

Минюста России внес Айсина в реестр иностранных агентов в марте 2023 года за распространение в зарубежных изданиях недостоверной информации о проводимой российскими властями политике и за выступления против проведения специальной военной операции.

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      Любовь Ширижик
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