В России заочно арестовали переехавшего в Турцию политолога-иноагента

Советский районный суд Казани заочно арестовал политолога и журналиста Руслана Айсина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.
Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу вынесено 9 августа по ходатайству следственных органов.
Айсин переехал в Турцию.
Минюста России внес Айсина в реестр иностранных агентов в марте 2023 года за распространение в зарубежных изданиях недостоверной информации о проводимой российскими властями политике и за выступления против проведения специальной военной операции.