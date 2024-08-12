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21:15, 12 августа 2024Мир

В США рассказали об успешном ударе России в зоне спецоперации

MWM: ВС России нанесли успешный удар и уничтожили еще один танк Abrams

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Вооруженные силы России успешно уничтожили еще один танк Abrams на покровском направлении. Об этом написало издание Military Watch Magazine.

«Кадры подтверждают успешный удар по основному боевому танку M1A1 Abrams украинской армии на покровском направлении, который, несмотря на значительные меры противодействия дронам был нейтрализован», — сказано в материале.

Как отмечается, Украина потеряла более трети из 31 танка Abrams, поставленного США. При этом первая потеря была подтверждена через три дня после того, как машины впервые были задействованы в бою, подчеркнуто в статье.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что Вооруженные силы России нарастили темпы наступления на всей линии боевого соприкосновения. По словам главы государства, темпы наступления РФ в зоне СВО увеличились в полтора раза.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов озвучил четыре условия достижения успеха в ходе специальной военной операции.

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      Марина Совина
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